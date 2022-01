Wierdense navigator Rietveld klimt steeds hoger in Dakarklassement

Tim Rietveld is bezig aan een goede eerste Dakar Rally. De navigator uit Wierden stijgt met coureur Hans Weijs iedere dag in het algemeen klassement bij de lichtgewicht prototypes.

De vijfde etappe in de Dakar Rally levert Rietveld en Weijs donderdag een elfde plaats op. Het duo heeft in hun lichtgewicht Arcane-auto in de T3-klasse iets meer dan een half uur langer nodig voor de rit dan de dagwinnaars Quintero/Zenz.

In het algemeen klassement is het in Saoedi-Arabië debuterende duo inmiddels opgeklommen naar een zeventiende plaats.

Riwald Dakar Team

Na zijn goede vijfde plaats in de vierde etappe liep Gert Huzink donderdag in de vijfde rit van de Dakar Rally met zijn hybride truck van het Riwald Dakar Team weer tegen extra tijdverlies aan. De bestuurder uit Manderveen klokte uiteindelijk de zeventiende tijd van de dag. Huzink deed er bijna drie kwartier langer over dan dagwinnaar Karginov. De Rus boekte in de Kamaz zijn tweede zege in deze Dakar.

Bij de trucks heeft Kamaz vooralsnog alle etappes weten te winnen, want ook Nikolaev (proloog en etappe 4) en Sotnikov (etappes 1 en 3) hebben twee etappes gewonnen. Alleen Kamaz-coureur Shibalov staat nog met lege handen.

Twee routes

De vijfde etappe van de Dakar Rally bestond donderdag eigenlijk uit twee routes. Eentje voor de motoren en quads, de andere voor de auto’s en de trucks. Beide lussen begonnen en eindigden in de Saoedische hoofdstad Riyad. Voor de motoren stond er een etappe van 560 kilometer klaar, waarvan 346 kilometer tegen de klok. De auto’s en trucks moesten een route afleggen van 611 kilometer, waarvan 395 kilometer getimed.

Bijna rustdag

Vrijdag volgt de zesde etappe, waarna alle deelnemers zaterdag een rustdag hebben. Zondag gaat de wedstrijd verder.