Wilmien Haverkamp stopt als burgemeester van Tubbergen: ‘Herstel is nu het belangrijkste’

Daarvoor wordt ze momenteel behandeld. De verwachting is dat de behandeling nog enige tijd in beslag zal nemen. Actief terugkeren als burgemeester zal ze dan ook niet. „Tubbergen verdient een burgemeester die zich voor honderd procent kan inzetten”, laat Haverkamp weten in een reactie. „Dat kan ik voorlopig niet waarmaken door mijn huidige situatie waarin het ook niet duidelijk is hoe snel ik hersteld ben. En dat herstel is voor mij persoonlijk nu het allerbelangrijkste. Ik wil mij de komende tijd volledig richten op mijn gezondheid.”

Wilmien Haverkamp werd in januari 2017 beëdigd als burgemeester van Tubbergen, als opvolgster van Mervyn Stegers. Daarvoor was ze stadsdeelmanager bij de gemeente Enschede. In september vorig jaar legde ze haar werk tijdelijk naar, nadat ze al een tijd maag- en darmklachten had. Uit onderzoek werd een gluten-allergie en de auto-immuunziekte coeliakie geconstateerd: een chronische aandoening waarbij de darmen beschadigd raken door het eten van gluten. In februari van dit jaar hervatte ze haar taken als burgemeester.