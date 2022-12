Wintermenu als een warme jas bij ’t Oale Roadhoes in Tubbergen

Punt achter schrijvers­car­riè­re: Gerard Droste (83) uit Tubbergen publiceert zijn laatste gedichten­bun­del in de streektaal

TUBBERGEN - Gerard Droste (83) kan verlangen naar de rust van vroeger. Het is een van de thema’s in de gedichtenbundel Verweern, geschreven in het Manders-Geesters dialect, de taal van zijn jeugd. Meer werken komen er niet. Droste is gestopt met schrijven.

