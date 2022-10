Wolf aan de wandel in buitengebied Geesteren en Vriezenveen

Of het schaap daadwerkelijk door de wolf werd aangevallen, wordt nog uitgezocht door medewerkers van de organisatie BIJ12, die provincies ondersteunt bij de uitvoering van diverse taken op gebied van flora en fauna. Op het kadaver van het schaap wordt naar dna van de wolf gezocht.

Herten van slag

De eerste waarneming was zondag nabij het transformatorhuisje aan de Volmersweg in Geesteren en vervolgens bij het oversteken van de Denekamperweg. Ook werd de wolf gezien in de omgeving van de Herterij Twente aan de Meijersweg in Geesteren en natuurgebied het Hondeven, gelegen tussen Tubbergen en Harbrinkhoek. Een getuige: „De herten waren helemaal van slag.” Hij zag de wolf eerder ook in alle rust de Denekamperweg oversteken.

Op beeld

Weer later vervolgde de wolf zijn tocht via Weitemanslanden richting de Paterswal bij Vriezenveen en natuurgebied Engbertsdijksvenen. Natuurfotograaf Ton Blom uit Almelo legde een wolf daar al eens vast op beeld toen het roofdier een ree probeerde te verschalken. Het is onduidelijk of het om hetzelfde dier gaat.

Wolvenkeutels

Op de website van BIJ12 staat een overzicht van alle waarnemingen van de wolf in Nederland. In de gemeente Tubbergen werd eerder in maart een wolf gezien, terwijl er zes meldingen staan genoteerd uit Twenterand. In sommige gevallen werd de wolf gezien, of het ging om de vondst van wolvenkeutels. Het gaat daarbij uitsluitend om meldingen die bij BIJ12 bekend zijn.