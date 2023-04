Wulp is kansloos tegen vos in Albergen en dreigt te verdwijnen

De terrassen moeten weer kleiner in Almelo, tot boosheid van veel cafébazen: ‘Dit is verschrik­ke­lijk jammer’

Een zee aan terrassen fleurde in barre tijden de Almelose binnenstad wat op. Maar nu de coronapandemie voorbij is en maatregelen zijn opgeheven, moeten horecaondernemers de extra terrasruimte inleveren. Dat doet pijn en zorgt voor onvrede. „Dit is verschrikkelijk jammer.”