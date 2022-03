Zwaarbevochten fietspad tussen Manderveen en Tubbergen eindelijk klaar; leerlingen kunnen veilig naar school

Instanties vinden in Tubbergen vuurwapens, contant geld en meer in onderzoek naar illegale vangst en verkoop van vogels

TUBBERGEN - In een landelijk onderzoek naar de illegale vangst en verkoop van vogels hebben de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), politie, jachtopzichters en provincie Overijssel de afgelopen maanden vangnetten, verschillende soorten levende vogels, vuurwapens en contant geld in beslag genomen in Tubbergen. Er zijn nog geen verdachten aangehouden, maar het onderzoek is nog in volle gang.

