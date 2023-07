Politie grijpt in bij hondenfok­ker uit Langeveen: ‘Collega’s liepen kokhalzend weer naar buiten’

In huis hing een ammoniaklucht die ‘gelijk op je adem sloeg’, de zestien pups sprongen in hun eigen urine en stront. Na meerdere controles in de afgelopen weken heeft de politie Twente maandagochtend ingegrepen bij een hondenfokker uit Langeveen. „Het was daar zó smerig.”