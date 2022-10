Zwicht het COA wederom, is het strategie of wil het in Albergen vooral een goede buur zijn?

Populaire Herfsttin­ten­tocht in Vasse weer in oude opzet

VASSE - De Herfsttintentocht vanuit Vasse die sinds jaar en dag in het najaar op de agenda staat, wordt komende zondag weer in de oude opzet gehouden. Door corona was het niet mogelijk om wandelaars, fietsers en automobilisten op één en dezelfde dag op pad te sturen. Die traditie wordt op 16 oktober weer in ere hersteld.

10:36