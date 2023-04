134 Vriezenveners én een broedende patrijs zeggen ‘nee’ tegen komst Oekraïners: ‘Tot juli kunnen we niks’

Wijkplat­form Aalderinks­hoek legt gefrus­treerd bijltje er bij neer: ‘Gemeente veegt alles van tafel’

Het wijkplatform Aalderinkshoek gooit de handdoek in de ring. Het orgaan voelt zich niet serieus genomen door de gemeente Almelo en heeft alle afspraken afgezegd. De frustratie in de wijk is groot: „Alle voorstellen worden door de gemeente van tafel geveegd. Het heeft geen zin om door te gaan. We stoppen ermee. Met onmiddellijke ingang.”