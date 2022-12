20 schademeldingen in waterwingebied Den Ham: ACSG begint onderzoek, één familie viel al buiten de boot

Twenterand koopt voor 2 miljoen weiland in Vriezen­veen, ook voor flexwonin­gen statushou­ders: ‘Een complete mix’

VRIEZENVEEN - Het aantal woningbouwlocaties in Vriezenveen is ‘mondjesmaat’, terwijl de vraag ‘vele malen groter is dan het huidige aanbod’. Daarom koopt Twenterand nu een weiland van 3,8 hectare aan de noordzijde van Vriezenveen. Op een deel van het terrein komen eerst flexwoningen voor bijvoorbeeld asielzoekers, statushouders en spoedzoekers.

