30 bewoners melden schade rond waterwinning in Den Ham: ‘Vroeger moest ik op laarzen door weiland, nu kan het met sandalen’

DEN HAM - In en rondom waterwingebied Hammerflier hebben inmiddels zo'n 30 woningeigenaren schade gemeld. Die schade is volgens bewoners ontstaan door de waterwinning in Den Ham, die al sinds 1993 actief is.

Dat de schade enorm opgelopen is, kwam aan het licht tijdens de productie van een reportage van KRO Pointer, in samenwerking met deze krant. In 2019 waren er nog maar twee schademeldingen bekend. Inmiddels is dit dus opgelopen naar enkele tientallen.

Deur vastgeklemd door verzakking

De schade behelst vooral scheurvorming: dwars door plavuizen over een lengte van meerdere meters, in muren, maar ook in opstallen. Bij Alex van Veen uit Geerdijk is de verzakking bij zijn hobbyboerderij zo ernstig, dat hij een van de staldeuren niet eens meer open kan krijgen: ingeklemd tussen de stenen doordat de bodem is verzakt.

Daarnaast zien bewoners het gebied verslechteren. „Hoe dat in een paar jaar tijd gaat: er moet meer aan de hand zijn. Hier gebeurt wat in de grond", zegt Van Veen in de reportage op Radio 1. „Toen ik deze woning 40 45 jaar geleden kocht, moest ik op de laarzen het weiland in het winter. Het was er hartstikke nat. Nu kan ik er op de sandalen doorgeen in de winter: m’n voeten worden echt niet nat.”

Vitens wil nog meer water winnen

Vitens wint al sinds 1993 in het Hammerflier. Het drinkwaterbedrijf wil de winning opvoeren van 1,6 miljard liter water naar 5 miljard liter. Dat is noodzakelijk, om Twente van water te blijven voorzien. Maar nu al klagen woningbezitters over schade en zij vrezen een toename van schade. Maar een regeling voor bewoners is er nog niet.

