75-jarig VV Den Ham pakt uit: ‘Het hele jubileum moet een feest zijn, dus ook de receptie’

Het was peentjes zweten, maar de grote feesttent naast het clubgebouw staat. De tent is het kloppend hart van het jubileumfeest. Een uitgesteld jubileumfeest, vanwege corona vorig jaar.

Dinsdag en woensdag zit er voor het voetbalcabaret per voorstelling ruim driehonderd man publiek. „Er kunnen uiteraard veel meer mensen in deze tent, maar voor een cabaretavond is dit een mooi aantal”, zegt John Veneberg van de supportersvereniging. Hij vormt samen met voorzitter Dennis Bosch en kantinebeheerder Marthijn Binnenmars de jubileumcommissie. „Met daaronder nog tal van subcommissies, waarin veel vrijwilligers allemaal taken uitvoeren.”

Voorzitter Dennis Bosch wil het maar even benadrukken, want VV Den Ham maakt geen half werk van de feestweek. „Er is veel voor de jeugd te doen en daarvoor is een jeugdcommissie in het leven geroepen. Woensdag is er een voetbalspelmiddag en komende zaterdag is er tijdens de toernooidag onder meer het Kamp van Hallink voor de junioren, refererend aan Tom Hallinks deelname aan het televisieprogramma.”

Clubiconen

In een jubileumweek van een voetbalvereniging moet er ook worden gevoetbald. Een jubileumwedstrijd tegen een profclub kost tegenwoordig een vermogen, dus hebben ze bij VV Den Ham een duel bedacht tussen het eerste van VV Den Ham en een gelegenheidsploeg van FC Twenterand. Die ploeg bestaat uit spelers van Voorwaarts, Vroomshoopse Boys, Sportlust en en DOS’37. „Deze wedstrijd tegen FC Twenterand is een traditie bij DOS’37. In Vriezenveen werkten ze graag mee”, zegt John Veneberg. „Ook het vriendentoernooi eerder op de dag wordt een happening. Dan speelt het kampioensteam van 1996/1997 van trainer Ben Sepp tegen de ploeg die in 2011 onder Henk Mennegat via de nacompetitie promoveerde.”

Binnenmars voorspelt zaterdag een volle bak op de Rohorst als de clubiconen van weleer tegen elkaar strijden. „Het was de periode van een illustere lichting, met de broertjes Jerry en Dennis van Dijk, de tweeling Marco en Marcel Kolkman en hun broer Ronald.” Bosch: „En André Hemmink en Johan Braakman.”

Weer trainen

En dan het promotie-elftal van 2011. Veneberg somt een paar namen op. „Daar speelden jongens in als Robin Bergins, Gerdo Kuiper, Gert Nijmeijer en Tommy Dam. De toernooidag is meer een reünie geworden. Het zesde van nu voetbalt tegen het zesde van toen. Dat wordt er eentje hoor. Van het oude elftal zijn inmiddels gestopte spelers speciaal voor deze wedstrijd weer gaan trainen.”

De echte reünie is donderdag 23 juni. Maandag 20 juni houdt de jubilerende voetbalclub een receptie voor genodigden. Bosch: „Dat doen we in de vorm van een sportcafé, gepresenteerd door Eddy van der Ley met Wim Kieft en Ron Jans als prominente gasten. Dat leek ons een veel beter plan dan een wat stijve, formele bijeenkomst. Het hele jubileum moet een feest zijn, dus ook de receptie.”

Alles over de feestweek in Den Ham: vvdenham.nl