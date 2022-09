Aan Oosteinde in Vriezenveen staat geen pand met de gevel recht op de straat

Wachten op gewonden op dit skatepark in Den Ham: hoe een investe­ring van 60 mille in 5 jaar tijd verpauper­de

DEN HAM - Opstaande randjes, roestige obstakels en gaten in het beton. Het mag een wonder heten dat op het skatepark in Den Ham, voor zover bekend, nog geen gewonden zijn gevallen. Wouter van Veen en Charinda Reiber strijden nu voor een veiliger parkje. „Dit is niet fijn en niet veilig.” En dat geldt ook voor de halfpipe in Westerhaar.

10 augustus