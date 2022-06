Aanbouw van woning in Vroomshoop verwoest door uitslaande brand

Locatie naast natuurge­bied in Vriezen­veen in beeld voor windmolens: ‘Die passen hier helemaal niet!’

VRIEZENVEEN - Zo’n vijftien stuks moeten er komen te staan. Zandwinning Oosterweilanden is uit onderzoek naar voren gekomen als meest geschikte gebied voor alle windmolens van Almelo, Tubbergen en Twenterand. Op minimaal 800 meter van woningen. Maar ook nu is er scepsis. „Dit is naast natuurgebied Fayersheide: het laatste stukje slagenlandschap van Vriezenveen.”

9 juni