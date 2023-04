Actiegroep Tegenwind is boos, maar zoekt toch de dialoog met het college en de raad: ‘Bruineveld en Stouwe zijn ongeschikt als zoekgebied voor windturbines’

175 kilometer op een omafiets voor het goede doel? Jon en Bram gaan de uitdaging aan

De Mont Ventoux of de Alpe d’Huez beklimmen voor het goede doel? Dat gebeurt wel vaker en is al niet meer zo bijzonder. Maar 175 kilometer op de pedalen trappen van een omafiets in een tijdsbestek van twaalf uur? Dat is andere koek. Toch zijn de stamgasten van café Kremer uit Vroomshoop er zeker van dat ze het kunnen. En dat alles voor de Stichting Kans voor een Kind Scholensprint.