Als het huis van Stephan uit Vriezenveen aan de overkant had gestaan, had hij nu niet in de raad van Twenterand mogen zitten

Hij woont prachtig, grenzend aan natuurgebied Engbertsdijksvenen. Hier, op deze plek, is Twenterand op zijn mooist. Dat vindt Stephan Reusken althans. „Sinds corona, sinds ik thuis werk, wandel ik ieder ochtend een uur door de natuur. Mijn chiropractor zei laatst: ‘Jouw rug is nog nooit zo soepel geweest’.” De geboren Veluwenaar glundert. „Ik voel me thuis in Twenterand, door de wijdsheid en de natuur. En het raadswerk heeft me gelegenheid geboden hier in de samenleving mijn plekje te vinden.”