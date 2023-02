Alweer een grote naam voor de Hollandse Avond van Vroomshoop met Wolter Kroes

Nieuwsupdate Juwelier Nico blijkt niet bang, maar boeven zijn sowieso gewaar­schuwd in Twenterand

TWENTERAND - Afgelopen week het nieuws in Twenterand niet op de voet gevolgd? Journalist Ferry de Goeijen praat u bij over de belangrijkste gebeurtenissen. Over de jongerenwerksoap, een juwelier die niet bang is en boeven die sowieso gewaarschuwd zijn, als de politie straks megasnel meekijkt vanuit de lucht.