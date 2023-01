Amper openbare toiletten in Twenterand? Jaarlijks terugkerend onderzoek blijkt onvolledig

Tubantia Crime Podcast ‘Verdachte van schietinci­dent in Enschede was getuige in zaak viervoudi­ge moord’

Het viel qua moord en doodslag relatief mee in Twente vorig jaar. Die conclusie in de vorige aflevering van de Tubantia Crime Podcast was nog niet getrokken, of in Enschede volgende een schietincident waarbij een 41-jarige man om het leven kwam. „Soms word je ingehaald door de realiteit", vertelt misdaadverslaggever Erwin Waanders in de nieuwste Tubantia Crime Podcast.

13:48