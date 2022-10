Angst in risicogebied Den Ham na onderzoek Vitens: ‘Als m’n huis over 15 jaar nog bewoonbaar is, mag ik blij zijn’

Zo’n twintig panden lopen grote risico’s op verzakkingen als Vitens meer water gaat winnen in het Hammerflier. Een van die huizen is van Hanneke Bloemendal. Ze woont pal tegenover een van de waterputten in Den Ham, en bevindt zich daarmee in de gevarenzone. Woensdagavond hoorde ze aan wat de winning gaat doen met de grondwaterstanden: een daling van zeker 25 centimeter. „Het duizelt me nog een beetje”, zegt ze. Bloemendal is bang dat ze haar huis kwijtraakt door verzakkingen. „Als het over 15 jaar nog staat en bewoonbaar is, mag ik blij zijn.”