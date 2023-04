Attractiepark Slagharen is 60 jaar, maar gaat voor een modern jasje: ‘Mensen willen beleving’

Nog geen 4 uur na zijn laatste veroorde­ling zat veelpleger uit Oldenzaal alweer in de problemen

’s Ochtends werd hij gestraft door de rechter, vier uur later werd Bajka K. (40) uit Oldenzaal alweer opgepakt. De man met een strafblad van bijna vijftig kantjes geldt als één van de verdachten in een zaak over gestolen auto’s, een zaak die donderdagmiddag eindigde met een wilde achtervolging in Enschede en Glanerbrug.