Auto en vrachtwagen botsen op N36: drie gewonden, waarvan één ernstig gewond

nieuwsupdate Familie uit Vriezen­veen huisvest groep van 40 Oekraïners, gemeente komt op voor bewoners Hammerf­lier en helpt clubs uit Westerhaar: Dat is Twenterand op z’n best

TWENTERAND - Deze week het nieuws in Twenterand niet op de voet gevolgd? Journalist Ferry de Goeijen praat je bij over de belangrijkste gebeurtenissen, blikt terug op afgelopen week en kijkt vooruit. Over geruzie over het Hammerflier, een prachtig initiatief van twee families in Vriezenveen, hulp voor noodlijdende clubs en de vorming van een nieuwe coalitie.

26 maart