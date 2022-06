Auto in Vroomshoop total loss door brand

Gebiedsver­bod voor hangjonge­ren in Vroomshoop? ‘Helemaal geen overlastge­ven­de groep in beeld’

VROOMSHOOP - Het was lange tijd kommer en kwel rond het station in Vroomshoop. En volgens enkelen is er nog steeds sprake van overlast. Maar volgens de gemeente Twenterand hebben de beveiligingscamera’s, die er kwamen na tal van klachten uit de buurt, spoorlopers en vuurwerk, juist geholpen: ‘Het algemene beeld op straat is dat het op dit moment rustig is.’

