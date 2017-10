Auto met drie Vroomshoopse jongeren te water in Hellendoorn

Provincie Overijssel neemt maatregelen tegen ganzenjacht

14:30 KLOOSTERHAAR - Gedeputeerde Staten van Overijssel heeft de noodzakelijke maatregelen genomen om afschot van ganzen in Engbertsdijksvenen tegen te gaan. De provincie moest maatregelen nemen na een uitspraak van de Raad van State, die in augustus de jacht op ganzen in Natura 2000 gebieden verbood.