Auto raakt boom in Geesteren en komt in de sloot terecht

Verklaring ‘slachtof­fer­tjes’ uit Westerhaar niet genoeg rond vermeend misbruik: verdachte vrijgespro­ken

WESTERHAAR/ASSEN - Een 40-jarige man is door de rechtbank in Assen vrijgesproken. Hij werd verdacht van ontuchtige handelingen bij een 4-jarig jongetje en 7-jarig meisje in Westerhaar. Ook zou hij in het bezit zijn geweest van zeventig kinderpornofoto’s. Hij is vrijgesproken vanwege onvoldoende bewijs. De man beticht de buren van een complot tegen hem en is inmiddels verhuisd.

17 oktober