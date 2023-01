Auto slaat over de kop bij Bergentheim, bestuurder naar ziekenhuis

Het voertuig kwam om nog onbekende oorzaak in de berm terecht, schoot de parallelweg over, sloeg vervolgens over de kop en belandde daarna in een greppel en in het naastgelegen weiland.

De bestuurder raakte hierbij gewond. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De auto is flink beschadigd. Hoe hard het voertuig ging, is niet bekend, maar aan de modder en het gras dat aan de auto kleven, de gesneuvelde autoruiten en de deuken, is te zien dat er een enorme schuiver is gemaakt.