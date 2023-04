Auto vliegt in brand terwijl eigenaresse aan het winkelen is in Vriezenveen

Gehavend Heracles niet opgewassen tegen energiek De Graafschap: 5-3

Op bezoek bij De Graafschap verzuimde een gehavend Heracles om de voorsprong in de strijd voor een plek bij de bovenste twee teams te behouden. De Almeloërs leden vrijdagavond in Doetinchem in een knotsgekke wedstrijd een 5-3 nederlaag.