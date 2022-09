Automobilist overleden door heftige botsing met camper op N36 bij Hardenberg

MET VIDEO Zwaarbewa­pen­de eenheid van politie valt sportstu­dio in Vroomshoop binnen

VROOMSHOOP - De politie is vanavond in Vroomshoop Sportstudio Twente binnengevallen. Ook leden van de Dienst Speciale Interventies (DSI) waren daarbij betrokken. Zij zijn inmiddels vertrokken, maar het pand wordt nog altijd in de gaten gehouden door een grote politiemacht.

