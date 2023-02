Automobilist schiet rechtdoor over rotonde in Balkbrug en dat is al de tweede keer in een week

Kisanet uit Eritrea heeft in Hardenberg haar eigen kraam. En ze hoopt ooit op een eigen toko

Bij ‘Je Eigen Kraam’, de indoor markt in Hardenberg is sinds kort een kleine kraam met etenswaren uit Eritrea. Kisanet Debosay ontvluchtte vijf jaar geleden haar geboorteland en laat nu een grote wens in vervulling gaan met deze stap. Het einddoel: een eigen toko. „In Eritrea had ik een eigen winkel, dat wil ik ooit ook hier opstarten.”

30 januari