Auto’s botsen in Vriezenveen: 2 gewonden, 1 slachtoffer door brandweer uit voertuig bevrijd

Hoe het Wijkplat­form Aalderinks­hoek na flinke bonje verdween: ‘Ze vinden ons maar lastig’

De druiven zijn zuur. Het wijkplatform Aalderinkshoek bestaat niet meer. Dit keer definitief. In het laatste gesprek dat het platform met de gemeente had, verdampte de hoop op een lijmpoging al na een paar zinnen. Het bestuur is teleurgesteld en lucht nog een keer zijn hart. „Ons vertrouwen in deze gemeente heeft wel een deuk opgelopen ja.”