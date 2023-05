Begonnen als serveerster, is Veerle (24) nu eigenaar van pannenkoekenboerderij De Ganzenhoeve

Geen dag spijt heeft Veerle Mulder van de grote stap om De Ganzenhoeve in Holthone over te nemen. Twee maanden is de 24-jarige inwoonster van De Krim nu zelfstandig ondernemer. Ze nam het horecabedrijf in de eeuwenoude hoeve op landgoed De Groote Scheere over van haar vroegere werkgevers Ferdinand en Sandra Boertien.