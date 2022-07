Begrip voor boeren, maar protestvlaggen in Twente moeten weg: ‘Statement is gemaakt’

In de mast voor het gemeentehuis in Losser, op de weg tussen Delden en Goor en aan de Tonnendijk in Vroomshoop. Het zijn slechts enkele van de vele plekken in Twente waar afgelopen week door groepjes boeren met hoogwerkers, kraantjes en trekkers de Nederlandse vlag opgehangen werd. Ondersteboven, aan lantaarnpalen en verkeerslichten, om hun onvrede te uiten over de stikstofplannen van het kabinet.