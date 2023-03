Bejaarde Twentenaar (80) krijgt voorwaardelijke celstraf omdat hij zijn schoonzus in elkaar sloeg

De man voelde zich het zwarte schaap van de familie en kampte met jarenlang opgekropte frustraties. Die gingen over futiliteiten als het wel of niet meebetalen aan een cadeau, of niet uitgenodigd worden voor een bruiloft.

Op 22 augustus sloegen bij O. de stoppen door toen hij bij zijn schoonzus even op bezoek was. Ze werd minutenlang met vuisten bewerkt, waarbij hij een zakmes in de hand had. Het bijna even oude slachtoffer zat in een stoel en dacht dat haar laatste uur had geslagen. Nadat hij zijn handen had gewassen vertrok hij weer.