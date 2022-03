Bennie uit Den Ham braadt lekkerste spareribs van Twente en misschien wel heel Nederland: ‘We masseren ze liefdevol met marinade’

DEN HAM - Goede spareribs maken? Dat is een kunst. Waar menig barbecuetalent genoegen neemt met taaie, plakkerige en half verkoolde ribbetjes, is slager Bennie Ekkel uit Den Ham heer en meester over de kluifjes. Zijn spareribs zijn zo ontzettend lekker, dat hij meedingt naar de Spareribs Trophy 2022 voor de beste ribs van Nederland.

Samen met negen andere slagers uit Nederland is de man achter Uw Slager Bennie Ekkel doorgedrongen tot de finale. In april valt de beslissing, maar Bennie is nu al trots als een pauw op de prestatie. „Ik deed al eens eerder mee, maar toen viel ik er net buiten. Dus dit is al een mooie opsteker.”

Het geheim

Natuurlijk willen we van de slager weten hoe de perfecte spareribs bereidt. De Hammenaar wil best een tipje van de sluier oplichten. „Allereerst moet je goed vlees uitzoeken. Daar zijn we dan ook zeer kieskeurig en uiterst zorgvuldig in. We kiezen echt niet zomaar wat strengen uit voor onze slagerij”, zegt hij.

Eenmaal in de werkruimte worden de ribs van overtollig vet ontdaan. „Spareribs hebben altijd zo’n vlies. Dat moet eraf. Overig vet mag je best een beetje laten zitten. Dat is alleen maar goed voor de smaak”, geeft de kenner aan.

Het belangrijkste onderdeel voor de slager uit Den Ham is de marinade. „Wat daarin zit? Dat ga ik je niet vertellen, want daarin schuilt toch wel het geheim, denk ik zo. Het moet in elk geval de perfecte mix van zout en lekkere kruiden zijn.”

Massage

Wie wel eens vlees klaarmaakt, weet dat marineren op verschillende manieren kan. Sommige mensen schenken de natte kruidenmix rücksichtslos over het vlees. Bennie niet. De slager handelt uit liefde. „Wij masseren onze spareribs. Langdurig, op rustig tempo, de ene keer met de handen en ook machinaal. Net zolang tot de marinade perfect in het vlees zit.”

En dan de oven in? „Nee, ook dan is het rustig aan doen. De spareribs gaan eerst de koeling in. Laat maar rusten dat vlees”, zegt hij. „Dat kan een paar dagen duren. Daarna braden we ze. Eveneens in alle rust.”

Verpesten?

Uiteraard is het dan aan de keukenprins- of prinses thuis om de spareribs af te bakken. Niet iedereen weet hoe dat moet, zodat je alsnog met een kleverige, taaie hap eindigt. „Niet moeilijk”, stelt Bennie ons gerust. „Oven even voorverwarmen op 150 graden. Terugschakelen naar 140. Spareribs er 20 minuten in en je kunt smullen. Dat garandeer ik je.”

Hoe de slager weet dat de spareribs goed zijn? „De ribs mogen wel wat bite hebben, maar je moet de botjes er altijd brandschoon uit kunnen trekken. Dan weet je dat het goed zit.”

Spannend

Op 6 april krijgen Bennie Ekkel en zijn concullega’s uit Son, Schaijk, Opeinde, Gilze, Best, Klundert, Niekerk, Oss en Overasselt te horen van brancheorganisatie Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS) wie de beste ribs van Nederland maakt.