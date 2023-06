Bereikbaarheid voorzieningen in Twenterand gelijk gebleven: zeven van de negen binnen kwartier fietsen

MET VIDEO & FOTOREPORTAGE Dit is de man die in Hardenberg beslist of de luchtbal­lon­nen opstijgen of aan de grond blijven

Natuurlijk draait het bij een luchtballonnenfestival om de luchtballonnen en hun piloten. Maar er is altijd baas boven baas. Bij het evenement in Hardenberg is dat Daan Elfring uit Borne. Hij oefent de twee belangrijkste functies uit. Als flightdirector heeft hij de algemene leiding in handen, als launchmaster beslist hij over het wel of niet opstijgen van de luchtballonnen.