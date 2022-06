Berg aan regelgeving stelt organisator Vliegerfeest Twenterand voor de keuze: stoppen of doorgaan?

De flora en fauna-wet lijkt de druppel te worden. Maar de ergernis van een toenemende rompslomp speelt al veel langer. Herman en Ina Plattje hebben het tweedaagse Vliegerfeest Twente altijd alleen georganiseerd met behulp van hun drie kinderen en het is de vraag of ze nog de fut hebben voor een elfde editie.

Lastiger om alles rond te krijgen

„In 2010 hadden we het eerste Vliegerfeest in Twenterand naar aanleiding van 125 jaar Westerhaar”, zegt Plattje. „De intentie was dat het een eenmalige aangelegenheid zou zijn. Toen was het nog te doen. Door de jaren heen werd het met de toenemende regelgeving steeds lastiger om alles rond te krijgen en daarmee ook het vinden van een geschikte locatie.”

Quote We hebben de tien edities volgemaakt en daar zijn we ooit voor gegaan. In dat opzicht is de missie geslaagd Herman Plattje

Deelnemers kwamen de afgelopen jaren uit Nederland, Duitsland, Frankrijk, België, Engeland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië, de Verenigde Staten en Canada. Dit jaar is zelfs een Pakistani van de partij. „Aziatische landen zijn grote vliegerlanden. Een week voor de corona-uitbraak kwamen wij terug uit dat land en je weet niet wat je ziet. Aan de andere kant vinden die mensen het ook geweldig om hier naar toe te komen en met mooie verlichting te vliegeren bij nacht.”

Het is inmiddels de derde keer dat het Vliegerfeest Twente op het terrein van Zalencentrum Spalink in Geesteren wordt gehouden. Voor de organisator een ideale locatie. „Van Spalink krijg je alle medewerking. Deze mensen is niets teveel.”

Het hele weekeinde staat Spalink in het teken van vliegeren

Voor bezoekers zijn er dit weekeinde demonstraties, een workshop vlieger maken en je kunt aan een ontdekkingstocht meedoen. Zaterdag is er een speciaal avondprogramma met verlichte vliegers tegen de schemer. Plattje: „Dat vinden die buitenlandse gasten helemaal te gek. Ze kennen het niet, maar zien de plaatjes op Facebook en willen er een volgende keer bij zijn.”

Of er na komend weekeinde nog een volgende keer komt, is afwachten. „We hebben de tien edities volgemaakt en daar zijn we ooit voor gegaan. In dat opzicht is de missie geslaagd.”