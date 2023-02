Besluit rond omstreden bouw op speelveld in Den Ham met twee maanden opgeschort: ‘Ook andere partners hebben zich gemeld’

met video / update Brand in leegstaan­de apotheek in Almelo onder controle, schade is groot

De brand in een pand aan de Bornsestraat in Almelo die vrijdagmiddag uitbrak is onder controle. Iets voor 15.00 uur brak er een korte, maar hevige brand uit in het leegstaande pand, waar voorheen een apotheek zat. De schade is groot. Niemand raakte gewond, achter de leegstaande apotheek werd een persoon aangetroffen.

16:18