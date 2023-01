Bij EMMS lopen ze de polonaise dan maar over twee weken

Gered van de dood, een Jam­bers-ach­tig verhaal en Twenterand leerde dat je nooit oude schoenen weg moet gooien voordat...

TWENTERAND - Afgelopen week het nieuws in Twenterand niet op de voet gevolgd? Journalist Ferry de Goeijen praat u bij over de belangrijkste gebeurtenissen. Over de hond die het leven van Carolien redde, een alternatief voor De Smithoek, een harde boodschap aan Vitens en een soort aflevering van Jambers.

28 januari