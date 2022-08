Bloedbad in Vriezenveense kudde: tien schapen gedood en er is maar één verdachte, de wolf

Met video Anneke (55) uit Nijverdal overleed na operatie, maar niemand krijgt de schuld: ‘Gelijk hebben en krijgen zijn twee verschil­len­de dingen’

NIJVERDAL - ‘Het was doodslag’, stelde Gemma Formsma-Kamp (38) eerder. Zeven jaar geleden overleed haar moeder Anneke (55) uit Nijverdal aan complicaties na een operatie. Het hoofd van de ziekenhuisafdeling repte al over een vergoeding. Maar de verzekeraar erkent geen aansprakelijkheid, zegt weduwnaar Bert Kamp (62). Met pijn in zijn hart geeft hij de strijd nu op.

16 augustus