Bob uit Vroomshoop ‘verpest’ als illegale deelnemer het slotceremonieel op de Bonkevaart: ‘Sorry, ik ben de laatste zwartrijder’

Het is een van de vele tradities in de rijke historie van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden: de voorzitter zet de laatste stempel op de deelnemerskaart van de laatste schaatser die bijna klokslag twaalf uur ‘s nachts over de streep komt. Die avond op 4 januari 1997 staat Henk Kroes - de man van ‘It giet oan’ - op de Bonkevaart in Leeuwarden te wachten op de laatste officiële binnenkomer. Het is bijna middernacht, om hem heen staan veel vrijwilligers klaar om de finishpassage af te sluiten. Nog even en alle schaatsers die daarna nog komen, zijn te laat voor het felbegeerde Elfstedenkruisje.