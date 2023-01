Boer Henk uit Bruinehaar: ‘We lijken wel het restaurant voor de zwijnen uit de Engbertsdijksvenen’

Onrust onder katholie­ken in Salland en Vechtdal: ‘Hoe kun je in vredesnaam dit besluit nemen?’

Over vijf jaar moet er een einde komen aan weekendvieringen zonder priester. Dat plan van aartsbisschop Wim Eijk zorgt voor onrust onder rooms-katholieken in deze regio. Betekent dit het einde van lokale kerken? ,,We worden ontmoedigd in plaats van bemoedigd.”

10:38