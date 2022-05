Bonje om aanleg van speeltuin in De Pollen: ‘Ik ontwikkel nóóit meer iets in de gemeente Twenterand’

Vondst vuurstenen bewijst vroege menselijke aanwezig­heid Engberts­dijks­ve­nen

SIBCULO - In de Engbertsdijksvenen bij Sibculo zijn vuursteenresten gevonden van meer dan tienduizend jaar geleden. Amateur-archeoloog Ben Klein Nagelvoort uit Almelo bewijst daarmee dat het gebied al heel lang door mensen wordt bezocht. Over de vondst is nu een tentoonstelling in het Kloostermuseum Sibculo.

23 april