Brandstichting in truck verwoest het leven van Jos uit Vriezenveen en zijn zus: ‘Je wilt iets doen, maar je kunt niets’

Rechts sterker in Twenterand, PVV en SGP grote winnaars: ‘Voor ons is dit historisch’

VRIEZENVEEN - De een stond te glimlachen in Vriezenveen, de ander vierde een besloten feestje in Hengelo. Maar Jan Jonker van de SGP en Erik Veltmeijer van de PVV hadden woensdagavond veel gemeen: ze zijn de grote winnaars van de verkiezingen in Twenterand. Beide partijen groeiden van een naar twee zetels. „Voor ons is dit historisch”, zegt Jonker.

17 maart