Brandweer zet hoogwerker in bij schoorsteenbrand in Vroomshoopse woning

VROOMSHOOP - Aan de Twistveenweg in Vroomshoop is maandagavond een brand ontstaan in de schoorsteen van een woning. De brandweer is ter plekke om de brandresten weg te halen. De schade in de woning door de brand is aanzienlijk.