Brons op Nations Cup voor baanwielrenster Lamberink uit Bergentheim

Vitens brengt water in Twente van put tot kraan in 24 uur, maar hoe lang nog?

Wat gebeurt er als je de kraan opendraait? Een stomme vraag? Niet meer, want de waterwinning in Twente nadert de grens van wat ze kan. Twente drinkt jaarlijks 35,5 miljard liter, maar het is niet genoeg. In lange droge zomers valt de druk weg. Vitens wil daarom meer winnen en meer bufferen bij Hammerflier. Daar ligt een snelle oplossing voor de hele regio, zodat Twente lekker kan blijven douchen. Hier lees je hoe het werkt.

14 april