Bruchterveld duwt Kloosterhaar richting de vierde klasse: ‘Het is niet anders en het geeft ook niet’

‘Oons’ Riky (90) uit Albergen stopt na 60 jaar als Zonnebloem­vrij­wil­li­ger: ‘De oudjes blijf ik wel bezoeken‚ maar voortaan op mijn eigen manier’

Superhelden hoor je of zie je niet‚ ze zijn er gewoon. De 90-jarige Riky Evers is zo’n superheldin. Zolang de Zonnebloem afdeling Albergen bestaat‚ is zij er al vrijwilliger. En dat is deze maand precies 60 jaar. Zaterdag ontving ze hiervoor een onderscheiding. „Nu is het mooi geweest.”