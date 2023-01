Burenruzie in Westerhaar-Vriezeveensewijk loopt uit de hand, buurjongen B. (19) gooit steen door autoruit

Omstreden asielhotel in Albergen staat al maanden leeg en niemand weet wanneer de 150 vluchtelin­gen komen

ALBERGEN - Wanneer komen de vluchtelingen naar het asielzoekerscentrum in Albergen? Naar het omgebouwde landhotel dat vorig jaar plots in het nieuws was? Geen idee, aldus de gemeente Tubbergen. En het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is evenmin duidelijk. „Het moet wel gek lopen als er dit jaar geen vluchtelingen worden ondergebracht in Albergen.” Wat is er aan de hand?

11:49