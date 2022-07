Buurt in Vriezenveen is bang voor verlies privacy, maar woning watertoren komt er toch

Twente moet vluchtelin­gen ineens drie maanden opvangen, Vroomshoop valt af: ‘Verdelen onder gemeenten is een optie’

VROOMSHOOP - De problemen rond de opvang van vluchtelingen is veel groter dan aanvankelijk gedacht. Nu het aanmeldcentum in Ter Apel overspoeld raakt, wil het Rijk dat de veiligheidsregio’s drie maanden lang 225 vluchtelingen opvangen. Daarvoor is in Twente vooralsnog geen locatie beschikbaar.

5 juli