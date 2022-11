Celstraf voor man (38) uit Vroomshoop na maandenlange seksuele relatie met stiefdochter (14)

PVV-voor­man uit Vroomshoop stopt per direct als statenlid: ‘Falende beleid kanaaldra­ma speelt rol’

ZWOLLE/VROOMSHOOP - Erik Veltmeijer heeft zijn ontslag genomen als statenlid. De Vroomshoper, die voorman was van de fractie van de PVV Overijssel, kan het niet langer combineren met zijn baan in het onderwijs en zijn raadslidmaatschap in de gemeente Twenterand. Ook de wijze waarop er in Overijssel is omgesprongen met het kanaaldrama speelt een rol.

