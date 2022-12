Christian Kist over zijn wereldtitel in 2012, hoe het losging in Vroomshoop en de tegenslagen die volgden: ‘Demo’s moest ik soms zelfs afzeggen’

MET VIDEOVROOMSHOOP - ‘The world of darts has a new superstar.’ Het waren bombastische teksten, toen Christian Kist wereldkampioen darts werd. Tien jaar geleden, in 2012, won hij de Embassy. We gaan met hem terug naar de plek waar het allemaal begon en waar hij nog dagelijks dart: café Kremer in Vroomshoop. Over hoogtepunten, tegenslagen en de weg terug. „Demo’s spelen ging soms zelfs niet.”