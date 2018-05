Concours in Vriezenveen gaat voor het eerst in 45 jaar niet door

PVV: 'islamiti­sche oproep in Vriezen­veen­se kerk is wél een probleem'

4 mei VRIEZENVEEN - De PVV Twenterand wil niet dat er in de Ontmoetingskerk in Vriezenveen een islamitische oproep tot gebed wordt gedaan. De partij roept de organisatie van voorstelling The Armed Man, waar de oproep in voorkomt, op deze scene te schrappen.